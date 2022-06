Viabilità Roma Regione Lazio del 11-06-2022 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 11 giugno 2022)DEL 11 GIUGNOORE 18.20 ERICA TERENZI BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLARIAPERTA LA DIRAMAZIONESUD, PRECEDENTEMENTE CHIUSA A CAUSA DEL VEICOLO IN FIAMME, IL TRAFFICO E’ TORNATO REGOLARE. DISAGI INVECE SUL RACCORDO ANULARE DOVE A A CAUSA DI UN INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTRENA SI STA IN FILA TRA LA PONTINA E L’ARDEATINA. LE ALTRE NOTIZIE E’ IN CORSO IL PRIDE, LA TRADIZIONALE SFILATA CHE TINGE DEI COLORI DELL’ARCOBALENO LE STRADE CAPITOLINE; PER QUESTO MOTIVO AL MOMENTO E’ CHIUSA LA STAZIONE COLOSSEO SU DISPOSIZIONI DELL’AUTORITA’, IN ALTERNATIVA UTILIZZARE LE STAZIONI CAVOUR E CIRCO MASSIMO. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral