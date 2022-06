Ultime Notizie Roma del 11-06-2022 ore 11:10 (Di sabato 11 giugno 2022) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon giorno dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno la lunga pagina dedicata all’economia in apertura ieri borse di tutto il mondo in sofferenza negli Stati Uniti e in Europa dopo i dati sopra le attese del inflazione americana più 8,6 % a maggio ai massimi da 40 anni il bacio di prezzi oltre oceano si aggiunge alla stretta annunciata dalla BCE trova con tuffo nei mercati a cominciare Wall Street crollo ai minimi storici la fiducia dei consumatori americani l’indice micidiale calato in giugno a 50,2 da 58,4 di maggio Piazza Affari ha perso ancora quattro e poi lo spread che ha toccato i 225 punti del ministro dell’economia Daniele Franco durante la conferenza stampa ieri dell’ocse a Parigi ha detto che rialzo dei tassi deve avvenire senza attenzione shock Franca ricordato che fino ad oggiavuto un ... Leggi su romadailynews (Di sabato 11 giugno 2022)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon giorno dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno la lunga pagina dedicata all’economia in apertura ieri borse di tutto il mondo in sofferenza negli Stati Uniti e in Europa dopo i dati sopra le attese del inflazione americana più 8,6 % a maggio ai massimi da 40 anni il bacio di prezzi oltre oceano si aggiunge alla stretta annunciata dalla BCE trova con tuffo nei mercati a cominciare Wall Street crollo ai minimi storici la fiducia dei consumatori americani l’indice micidiale calato in giugno a 50,2 da 58,4 di maggio Piazza Affari ha perso ancora quattro e poi lo spread che ha toccato i 225 punti del ministro dell’economia Daniele Franco durante la conferenza stampa ieri dell’ocse a Parigi ha detto che rialzo dei tassi deve avvenire senza attenzione shock Franca ricordato che fino ad oggiavuto un ...

Covid: Veneto, 1.974 nuovi casi e 4 vittime in 24 ore Sono 1.974 i nuovi casi di Covid - 19 registrati in Veneto nelle ultime 24 ore , per un totale di 1.771.601 dall'inizio della pandemia. Il bollettino regionale segnala 4 vittime, con il totale a 14.738. Scendono gli attuali positivi, che sono 28.118, 403 in meno ... Dal weekend torna l'anticiclone africano, farà sempre più caldo ... non ancora molto calde ma soleggiate, dopo il tempo autunnale e 'freddo' delle ultime 48 ore. ... Non sono buone notizie ma il clima è cambiato e questo 2022 sembra proprio l'esempio di quello che sta ...