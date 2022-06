Salvini sempre più in confusione: dopo i disastri russi vuole scatenare la sacra battaglia contro Ue e Bce (Di sabato 11 giugno 2022) Lo stato di confusione di Salvini sta raggiungendo velocemente il limite di guardia. Il leader della Lega, praticamente dalla nascita del governo Draghi, è ossessionato dalla ricerca del tema in grado ... Leggi su globalist (Di sabato 11 giugno 2022) Lo stato didista raggiungendo velocemente il limite di guardia. Il leader della Lega, praticamente dalla nascita del governo Draghi, è ossessionato dalla ricerca del tema in grado ...

Pubblicità

elio_vito : Salvini vuole parlare con Lavrov? Può sempre andare a Rete4! - ermanno32947318 : RT @GenCar5: Io una cosa non ho capito... ero rimasto a che Marine Le Pen prendeva i soldi da Putin. Mo com'è che (nonostante Le Pen abbia… - mimkadin : @susy43279731 Ringraziamo sempre salvini per avere tolto le accise 4 anni fa?????? - XERDAN_Design : RT @ComVentotene: I giovani sono i più poveri della nostra società e sono sempre più poveri. Come se non bastassero questi dati drammatici… - nonmipare : RT @GenCar5: Io una cosa non ho capito... ero rimasto a che Marine Le Pen prendeva i soldi da Putin. Mo com'è che (nonostante Le Pen abbia… -