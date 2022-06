Salario minimo: Serracchiani (Pd), 'aiutare le persone ad avere vita dignitosa' (Di sabato 11 giugno 2022) Roma, 11 giu (Adnkronos) - La direttiva europea sul Salario minimo "è un tassello importante. Dobbiamo eliminare i salari da fame e possiamo arrivare a salari giusti anche attraverso il Salario minimo per aiutare le persone ad avere una vita più dignitosa". Lo ha detto la capogruppo del Pd alla Camera Debora Serracchiani al Tg2. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 11 giugno 2022) Roma, 11 giu (Adnkronos) - La direttiva europea sul"è un tassello importante. Dobbiamo eliminare i salari da fame e possiamo arrivare a salari giusti anche attraverso ilperleadunapiù". Lo ha detto la capogruppo del Pd alla Camera Deboraal Tg2.

