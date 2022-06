Ritrovati 5 corpi e i resti dell' elicottero scomparso

Pubblicità

max70gub : @AlbertoBelfiori Elicottero scomparso: ritrovati i corpi di cinque persone - antonie85321896 : Elicottero scomparso: ritrovati i corpi di cinque persone - MichelaGenoves3 : RT @Virus1979C: Elicottero disperso, ritrovati sul monte Cusna cinque corpi insieme ai resti del velivolo. - cocchi2a : RT @Virus1979C: Elicottero disperso, ritrovati sul monte Cusna cinque corpi insieme ai resti del velivolo. - Virus1979C : Elicottero disperso, ritrovati sul monte Cusna cinque corpi insieme ai resti del velivolo. -

Non si esclude che anche gli altri duedei sette dispersi si trovino fra le lamiere del velivoloRitrovati sul monte Cusna i resti dell'elicottero scomparso. Un video che mostra l'elicottero in ...... non lo si può bloccare, così come impossibile è smettere di pensare che le sue dolci bambine siano vive, da chissà quale parte, anche perchè i loronon sono mai stati. E così, nella ...Un video che mostra l'elicottero in difficoltà nella bufera di vento e pioggia in cui si è ritrovato giovedì mattina poco prima di scomparire dai radar. E' stato inviato ai propri familiari da uno dei ...Richiesti anche il piano di volo (che però sembra non esserci e del resto non è obbligatorio) e i tracciati radar. Ore 12.46 Accertamenti dei carabinieri di Lucca per l'elicottero scomparso e i cui re ...