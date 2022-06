Riforma Pensioni 2022, l’editoriale: serve ampia flessibilità dai 62 ai 70 anni (Di sabato 11 giugno 2022) Da un po’ di giorni si comincia, molto velatamente, a parlare di una nuova Riforma delle Pensioni in sostituzione della odiata legge Fornero e puntualmente compaiono sui media dichiarazioni di esperti, istituzioni, enti, rappresentanti dell’UE sulla impossibilità a causa dei costi eccessivi di operare una rimodulazione della legge e realizzare una Riforma strutturale e duratura. Le fa la Corte dei Conti, le fa l’Unione Europea, anche se quest’anno per la verità anche in seguito alla sospensione del patto di stabilità non si fa esplicito riferimento alla situazione previdenziale italiana e di questo bisognerebbe approfittare, le fanno sedicenti esperti economici nonché esimi giornalisti che lavorano in prestigiose testate. Riforma Pensioni 2022 ultime novità: no all’aumento dell’età ... Leggi su pensionipertutti (Di sabato 11 giugno 2022) Da un po’ di giorni si comincia, molto velatamente, a parlare di una nuovadellein sostituzione della odiata legge Fornero e puntualmente compaiono sui media dichiarazioni di esperti, istituzioni, enti, rappresentanti dell’UE sulla impossibilità a causa dei costi eccessivi di operare una rimodulazione della legge e realizzare unastrutturale e duratura. Le fa la Corte dei Conti, le fa l’Unione Europea, anche se quest’anno per la verità anche in seguito alla sospensione del patto di stabilità non si fa esplicito riferimento alla situazione previdenziale italiana e di questo bisognerebbe approfittare, le fanno sedicenti esperti economici nonché esimi giornalisti che lavorano in prestigiose testate.ultime novità: no all’aumento dell’età ...

DarioMazzoleni : @J_Elgatt @lauranaka @finanza_online @pelias01 @carloalberto @gusbaratta @Barbaga3Gaetano @MaurilioVitto… - infoiteconomia : RIFORMA PENSIONI 2022/ Gli interventi sollecitati per la previdenza complementare - uomok58 : RT @GoffredoAdi: @pbersani @articoloUnoMDP c'è però anche una 'sinistra' che ha distrutto tutto quel che era stato fatto per applicare la c… - 19max85 : @ManfrediPotenti @LegaSalvini @iodicosi_ @LegaCamera @matteosalvinimi Referendum inutile che non raggiungerà il quo… - ultimora_pol : #Italia Salvini rilancia la campagna sulla riforma delle pensioni: 'La legge Fornero va cancellata, l'obiettivo è quota 41.' @ultimora_pol -