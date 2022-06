Perez | ' Perso qualche decimo di potenza | ma gran giro di Leclerc'

(Di sabato 11 giugno 2022) Battuto da, ma la prima delle due Red Bull è la sua. Ha di che essere soddisfatto Sergio, secondo in qualifica a Baku in un momento molto positivo per lui, con la seconda casella in ...

Ha di che essere soddisfatto Sergio, secondo in qualifica a Baku in un momento molto ... Non so se sarebbe stato sufficiente per la pole, ma certamente abbiamoqualche decimo. Penso però ...Battute le due Red Bull Racing, con Sergioche è riuscito a mettersi davanti a Max Verstappen. Solo quarto Carlos Sainz, che hal'occasione di migliorarsi nell'ultimo tentativo ...Il messicano nell'ultimo tentativo del Q3 ha girato con un po' di potenza in meno dopo un problema avuto all'accensione del motore, tuttavia è riuscito a prendersi la prima fila ...Bene anche l'Alpha Tauri-Honda, settima con Pierre Gasly mentre Yuki Tsunoda si è perso terminando 16esimo. La Mercedes non riesce a migliorarsi, George Russell è ottavo a 1"403 da Perez ...