Napoli Koulibaly | le richieste mancano e il difensore potrebbe restare

(Di sabato 11 giugno 2022), le offertee i club interessanti stanno andando sui giovani Iltenersianche per la prossima stagione. Il centrale al centro delle vicende di mercato,non partire. Il motivo? Le squadre interessate come Tottenham e Chelsea stanno virando su altri obiettivi. Mentre il Barcellona non avrebbe i soldi per comprarlo. Lo riporta il Corriere del Mezzogiorno. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | @sscnapoli, #Kim del @Fenerbahce è il primo obiettivo in caso di addio di #Koulibaly - DiMarzio : .@sscnapoli, le parole di #Koulibaly sul suo futuro dal ritiro del Senegal - CalcioNews24 : Le ultime sul futuro di #Koulibaly a #Napoli ?? - OSVLDOPIERO : @ADeLaurentiis B/G PRESIDENTE.BUON FINE SETTIMANA A CAPRI.HO UNA DOMANDA :Cessioni Napoli: Ospina, Mertens, Ounas,… - salvione : Caruso: “Napoli, Koulibaly non lo puoi sostituire” -

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULCLICCA QUI Affaresi complica: Barça fuori dai giochi, e in Premier puntano ai giovani Renica: "Meret è bravo ma Ospina è un'altra cosa" CONTENUTI ...PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULCLICCA QUI Affaresi complica: Barça fuori dai giochi, e in Premier puntano ai giovani Renica: "Meret è bravo ma Ospina è un'altra cosa" CONTENUTI ...Del Piero, Vialli, Gattuso, Berti, Giovinco fanno parte del lungo elenco di campioni che hanno avuto come agente Claudio Pasqualin, storico procuratore sportivo e grande esperto di calciomercato. Ques ...L'agente a Radio Marte: “Di Kvaratskhelia ho sentito parlare solo bene. Zerbin e Gaetano Dipende se c'è un progetto su di loro” ...