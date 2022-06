Meteo Napoli | torna il caldo | temperature in salita

Pubblicità

cronachecampane : Meteo Napoli, torna il sole e da mercoledì anche Scipione - SkyTG24 : Le previsioni meteo del weekend a #Napoli dall’11 al 12 giugno - ilpadulo : #Napoli Sunny Oggi! Con un picco di 29 C e un minimo di 19 C.#Meteo - berrycavetech : ?? Info meteo - Previsioni ?? #meteo #Napoli - NapoliOpen : Previsione Meteo a #Napoli domani! Max 29 e Min 19 Ora 21 Northeast Velox 10 @OpenNapoli -

iLMeteo.it

Le previsionidi sabato 11 giugno Nord Ovest Giornata a tutto sole con termometri in aumento. ... Temperature massime: 30° ae Bari, 28° a Palermo.Allagamenti si registrano anche sulla Strada Statale 16 e in via, soprattutto all'altezza ... come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull'evoluzione della situazionesull' Italia per ... Meteo Napoli: oggi pioggia, Venerdì 10 nubi sparse, Sabato 11 sole e caldo Meteo Napoli: giornata con tempo piacevole e una temperatura minima di 18°C e massima di 30°C. Ma da inizio settimana torna l’anticiclone Scipione che si farà sentire a partire da mercoledì. Il picco ...Domenica cielo sereno. La situazione meteo nel Matese Soleggiamento diffuso. Vento da Nord-Nord-Est con intensità di 20 km/h. Raffiche fino a 33 km/h. Temperature minime comprese tra 13 e 19 °C ...