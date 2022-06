Mariupol | i corpi delle vittime buttati nelle discariche come rifiuti comuni

(Di sabato 11 giugno 2022) dai russi. Lenella città sono circa 22mila Il consiglio comunale diha denunciato l’orrore che si sta compiendo nella città. I russi che controllano parte della città, buttano ipersonefossero immondizia comune. Su Telegram il consiglio comunale denuncia: “Le case vengono demolite senza essere smantellate. Idei residenti diuccisi vengono rimossi assieme al cemento. Poi gli occupanti russi li portanospazzaturaper isolidi”. Iinsieme alle macerie degli edifici sono statinella discarica di Livoberezhyi e in quella in disuso di Prymorskyi. In un primo momento, ...

il 108° giorno di guerra in Ucraina e le bombe continuano a cadere nel Donbass. Secondo quanto testimonia il colonnello Roman Kostenko, capo delle forze speciali di Kiev , Mosca sta colpendo ...Il sindaco aggiunge che poiché la demolizione degli edifici è stata effettuata indiscriminatamente, idei residenti diuccisi nei combattimenti sono stati portati in discarica assieme ...MARIUPOL. Le forze russe che occupano la città ucraina di Mariupol hanno demolito 1.300 palazzi residenziali senza rimuovere le centinaia di cadaveri rimasti tra le macerie, secondo il sindaco Vadym B ...Guerra in Ucraina, le notizie in diretta oggi 11 giugno, 108° giorno dall'invasione voluta dalla Russia di Putin. Ore 06:17 - Il sindaco di Kramatorsk: «Qui le armi sono ...