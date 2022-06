Pubblicità

salvione : Mario Rui: “Delusione scudetto, resto sicuramente a Napoli” - infoitsport : Si Gonfia La Rete - Mario Rui vorrebbe la Lazio, incontro con l'agente: ipotesi scambio con Luis Alberto! - NapoliFCNews : Lazio, Sarri pressa per l’arrivo di Mario Rui: i dettagli #Napoli #SSCNapoli #ForzaNapoliSempre - infoitsport : 'Mario Rui vuole la Lazio'. Auriemma: 'Possibile scambio con Luis Alberto' - infoitsport : Mario Rui: “A Napoli sono felice e sto bene. Peccato per lo scudetto, era fattibile” -

Non c'è assolutamente aria di divorzio trae il Napoli , Qualora ci fossero dubbi, a dissiparli ci ha pensato il diretto interessato che ha parlato all'emittente portoghese SportTv . Il terzino del Napoli ha fatto sapere di trovarsi ...: "Non ho nessuna intenzione di lasciare Napoli. Mi trovo bene". Le dichiarazioni del terzino portoghese, terzino del Napoli, ha parlato a SportTv. STAGIONE NAPOLI - "Il nostro ...Non c'è assolutamente aria di divorzio tra Mario Rui e il Napoli, Qualora ci fossero dubbi, a dissiparli ci ha pensato il diretto interessato che ha parlato all'emittente portoghese SportTv. Il terzin ...Non è detto, però - secondo Auriemma - che Alberto non sbarchi comunque in Campania Nei giorni scorsi ci sarebbe stato un incontro tra il Napoli e Mario Giuffredi, rappresentante del calciatore, propr ...