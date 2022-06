(Di sabato 11 giugno 2022) La, tramite una nota ufficiale, ha realizzato alcune precisazioni sulledi Claudiosuibiancocelesti, pronunciate lo scorso giovedì durante un dibattito pubblico sullo sport a Viterbo. Queste ledella società capitolina: “Giovedì sera, nel corso di un dibattito pubblico sullo sport a Viterbo, il presidenteha ribadito un’opinione già più volte espressa: che vorrebbe piùallo stadio, essendo la loro spinta decisiva per quelle vittorie e quei traguardi che negli anni allanon sono mancati. Non ha espresso graduatorie di merito, ci mancherebbe altro! Il calcio si anima solo con la passione della gente. Per farla più semplice alla stampa, evitando forse così altri titoli e commenti maldestri: i ...

Lazio, chiarimento su parole Lotito: "Nulla da invidiare a tifosi Roma, parla la storia" La Lazio, tramite una nota ufficiale, ha realizzato alcune precisazioni sulle parole di Claudio Lotito sui tifosi biancocelesti, pronunciate lo scorso giovedì durante un dibattito pubblico sullo sport ...