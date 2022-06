Pubblicità

Calcio News 24

Aymericnon soddisfatto di essere rimastodalla Top XI della stagione appena passata di Premier League Hanno fatto discutere le scelte riguardanti la Top 11 della Premier League prese dalla ...... che puntano forte su Dylan Groenewegen, ieri tagliatodal forcing Trek - Segafredo sull'... All'interno degli ultimi due chilometri Cristophe(Jumbo) prima e Filippo Ganna (Ineos) poi ... Laporte fuori dalla Top XI della Premier. La sua risposta non entusiasta I cronisti di Barcellona smentiscono un immediato trasferimento del centrale partenopeo alla società catalana, che ha grossi problemi economici.Accostato anche alla Juventus in sede di calciomercato, Carlos Soler, centrocampista spagnolo classe 1997 del Valencia, non sarebbe tra gli obiettivi di mercato del Barcellona: come riportato ...