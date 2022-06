Karate, Serie A il Cairo 2022: anche Lucrezia Molgora stacca il pass per la Finalina (Di sabato 11 giugno 2022) Ancora Finali per il bronzo a Il Cairo, città egiziana che sta ospitando la tappa di Serie A di Karate; nella seconda e ultima giornata di eliminatorie Lucrezia Molgora ha staccato il pass per la Finalina, aumentando quindi a tre gli spareggi certi dopo quelli conquistati ieri. L’azzurra si giocherà la medaglia nella categoria -50 kg, ma dovrà però aspettare la fase dei ripescaggi per scoprire con quale avversaria dovrà incontrarsi; altre tre azzurre inoltre avranno la possibilità di battersi per ottenere l’accesso alla Finalina, stiamo parlando di Viola Lallo (55kg), Sara Biondo (61 kg) ed Emilia Scarano (61 kg), pronte a combattere domani. Ricordiamo inoltre che, proprio per l’ultima giornata, si giocheranno il bronzo ... Leggi su oasport (Di sabato 11 giugno 2022) Ancora Finali per il bronzo a Il, città egiziana che sta ospitando la tappa diA di; nella seconda e ultima giornata di eliminatoriehato ilper la, aumentando quindi a tre gli spareggi certi dopo quelli conquistati ieri. L’azzurra si giocherà la medaglia nella categoria -50 kg, ma dovrà però aspettare la fase dei ripescaggi per scoprire con quale avversaria dovrà incontrarsi; altre tre azzurre inoltre avranno la possibilità di battersi per ottenere l’accesso alla, stiamo parlando di Viola Lallo (55kg), Sara Biondo (61 kg) ed Emilia Scarano (61 kg), pronte a combattere domani. Ricordiamo inoltre che, proprio per l’ultima giornata, si giocheranno il bronzo ...

