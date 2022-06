Justin Bieber affetto dalla sindrome di Ramsay Hunt: “Ho una paralisi del volto, non posso cantare” (Di sabato 11 giugno 2022) Dopo l’annuncio dell’interruzione del suo Justice World Tour, Justin Bieber è tornato a spiegare ai fan la sua condizione clinica, motivo che sta dietro a questa decisione. Con un video pubblicato sul suo profilo Instagram, il 28enne ha rivelato di avere la sindrome di Ramsay Hunt, una patologia neurologica derivata dalle conseguenze dell’infezione da virus Herpes Zoster (comunemente fuoco di Sant’Antonio), che gli causa una paralisi a metà del volto. Vi raccomandiamo... "La mia malattia è peggiorata": Justin Bieber fa saltare i concerti Alla vigilia degli eventi previsti a Toronto, il cantante è stato costretto a interrompere il suo Justice World Tour: "Devo ... Leggi su news.robadadonne (Di sabato 11 giugno 2022) Dopo l’annuncio dell’interruzione del suo Justice World Tour,è tornato a spiegare ai fan la sua condizione clinica, motivo che sta dietro a questa decisione. Con un video pubblicato sul suo profilo Instagram, il 28enne ha rivelato di avere ladi, una patologia neurologica derivata dalle conseguenze dell’infezione da virus Herpes Zoster (comunemente fuoco di Sant’Antonio), che gli causa unaa metà del. Vi raccomandiamo... "La mia malattia è peggiorata":fa saltare i concerti Alla vigilia degli eventi previsti a Toronto, il cantante è stato costretto a interrompere il suo Justice World Tour: "Devo ...

