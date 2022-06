“Ho fatto un grave sbaglio”. Giuseppe chiama la nipote. La corsa a casa, poi la scoperta choc (Di sabato 11 giugno 2022) Friuli, tragedia in casa. A perdere la vita è Lorena Puppo, 50 anni, morta strangolata per mano del marito Giuseppe Santarosa, di anni 55. La notizia è stata diffusa dal quotidiano Il Gazzettino. La coppia è stata descritta come tranquilla dal vicinato a da conoscenti a Fossarto di Portogruaro, nel veneziano al confine con il Friuli. I fatti. Un omicidio avvenuto poco dopo il momento del pranzo. Lorena Puppo è morta strangolata per mano del marito Giuseppe che, dopo aver tolto la vita alla moglie, ha compiuto il gesto estremo contro se stesso per mezzo di un taglierino. Un caso di omicidio-suicidio su cui gli inquirenti continuano a indagare. Giuseppe Geppo, la telefonata alla nipote: “Ho fatto un grave sbaglio” Lorena Puppo e ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 11 giugno 2022) Friuli, tragedia in. A perdere la vita è Lorena Puppo, 50 anni, morta strangolata per mano del maritoSantarosa, di anni 55. La notizia è stata diffusa dal quotidiano Il Gazzettino. La coppia è stata descritta come tranquilla dal vicinato a da conoscenti a Fossarto di Portogruaro, nel veneziano al confine con il Friuli. I fatti. Un omicidio avvenuto poco dopo il momento del pranzo. Lorena Puppo è morta strangolata per mano del maritoche, dopo aver tolto la vita alla moglie, ha compiuto il gesto estremo contro se stesso per mezzo di un taglierino. Un caso di omicidio-suicidio su cui gli inquirenti continuano a indagare.Geppo, la telefonata alla: “Houn” Lorena Puppo e ...

