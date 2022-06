Gazzetta – Tuchel e moglie a Città di Castello: cena e battute su Lukaku (Di sabato 11 giugno 2022) 2022-06-11 11:35:54 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato della rosea: Il tecnico del Chelsea è stato subito riconosciuto dalla gente e ben presto si è visto circondato da tanti ragazzi. Il gestore del locale dove ha cenato: “Ci siamo fatti due risate con la questione Romelu” “Ma è Tuchel?”. Sì, è proprio lui. La domanda ieri ha fatto rapidamente il giro di Città di Castello, dove l’allenatore del Chelsea, vincitore della Champions League dello scorso anno con i Blues londinesi, ha cenato assieme alla compagna Sissi in un noto locale di Piazza Gabriotti che si affaccia sulla scalinata del Duomo, uno dei luoghi più incantevoli della Città rinascimentale di Raffaello e di Alberto Burri, maestro dell’arte contemporanea. ... Leggi su justcalcio (Di sabato 11 giugno 2022) 2022-06-11 11:35:54 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato della rosea: Il tecnico del Chelsea è stato subito riconosciuto dalla gente e ben presto si è visto circondato da tanti ragazzi. Il gestore del locale dove hato: “Ci siamo fatti due risate con la questione Romelu” “Ma è?”. Sì, è proprio lui. La domanda ieri ha fatto rapidamente il giro didi, dove l’allenatore del Chelsea, vincitore della Champions League dello scorso anno con i Blues londinesi, hato assieme alla compagna Sissi in un noto locale di Piazza Gabriotti che si affaccia sulla scalinata del Duomo, uno dei luoghi più incantevoli dellarinascimentale di Raffaello e di Alberto Burri, maestro dell’arte contemporanea. ...

