Elicottero precipitato | ' Sono scosso | il pilota era scrupoloso e attento' - Cronaca - lanazione it

RaiNews : #Elicottero precipitato sul monte Cusna, nessun superstite: trovati gli ultimi due corpi - RedaconRadionov : Elicottero precipitato: report meteorologico delle condizioni sul Crinale appenninico - - qn_lanazione : Elicottero precipitato, Il colonnello comandante, Roberto Bassi: 'Sono scosso, il pilota era scrupoloso e attento' - ninda1952 : RT @RaiNews: I soccorritori hanno ritrovato, privi di vita, tutti e sette i passeggeri dell'elicottero - r_corti : RT @RaiNews: I soccorritori hanno ritrovato, privi di vita, tutti e sette i passeggeri dell'elicottero -

Il colonnello comandante, Roberto Bassi, direttore dell'addestramento della Scuola Elicotteri Baracca ricorda Corrado Levorin, morto con i sei passeggeri ......dell'. In fase di calata, per una probabile sottostima della lunghezza del tiro, il 39enne di Rossano Veneto (VI), non si era infatti accorto che stava terminando la corda ed è...Sono stati ritrovati tutti morti i sette passeggeri dell’elicottero precipitato sul monte Cusna, sull’Appenino reggiano, i cui resti sono ...Il colonnello comandante, Roberto Bassi, direttore dell’addestramento della Scuola Elicotteri Baracca ricorda Corrado Levorin, morto con i sei passeggeri sull’Appennino ...