Appuntamento al 2 e 3 settembre per il Rally del Friuli (Di sabato 11 giugno 2022) Appuntamento al 2 e 3 settembre, per il rallismo di alto livello, di spessore. Si parla del 57° Rally del Friuli – 26° Alpi Orientali Historic, che farà di nuovo base a Cividale del Friuli (Udine), organizzato come consuetudine dalla Scuderia Friuli ACU. Conferma la validità “storica”, quella che vi è appunto da anni del Source Leggi su rallyeslalom (Di sabato 11 giugno 2022)al 2 e 3, per il rallismo di alto livello, di spessore. Si parla del 57°del– 26° Alpi Orientali Historic, che farà di nuovo base a Cividale del(Udine), organizzato come consuetudine dalla ScuderiaACU. Conferma la validità “storica”, quella che vi è appunto da anni del Source

Pubblicità

Speedliveit : APPUNTAMENTO AL 2-3 SETTEMBRE PER IL 57° RALLY DEL FRIULI – 26°ALPI ORIENTALI HISTORIC - wordsandmore1 : #10giugno oltre #InghilterraItalia #AzerbaijanGP #Gatti #NationsLeague #Locatelli #Pellegrini #Grealish tempo per… - mattiperlecors1 : APPUNTAMENTO AL 2-3 SETTEMBRE PER IL 57° RALLY DEL FRIULI - 26°ALPI ORIENTALI HISTORIC - Dansai75 : RT @RaiDue: Noi che ci emozioniamo con un profumo, #BellaMa ? Appuntamento al 12 settembre con il nuovo programma di #PierluigiDiaco su #… - Indigo__Moon__ : @viviana_iaia Prendo appuntamento il prima possibile, perché così fino a settembre non ci arrivo: mi taglio la gamba prima D= -