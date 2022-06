Terzo Comune sciolto per mafia nel Napoletano: “E’ emergenza” (Di venerdì 10 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – “Mentre a Roma si discute, Sagunto è espugnata”. Napoli rischia di non farcela. È emergenza democratica. La questione criminale è questione nazionale. Gli ultimi tre comuni sciolti per mafia dal consiglio dei ministri sono tutti della provincia di Napoli. Dopo Castellammare di Stabia e Torre Annunziata, tocca ora a San Giuseppe Vesuviano. A quasi 150 mila abitanti di questi tre comuni è sospesa la democrazia. Siamo perciò di fronte a un’emergenza nazionale che riguarda la democrazia e il rispetto dei diritti costituzionali. Troppi territori dell’area metropolitana di Napoli sono terre di nessuno. Abbiamo bisogno di fronteggiare l’emergenza”. Così in una nota firmata da Sandro Ruotolo senatore indipendente, Gilda Sportiello deputata 5 stelle, Marco Sarracino segretario metropolitano ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 10 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – “Mentre a Roma si discute, Sagunto è espugnata”. Napoli rischia di non farcela. Èdemocratica. La questione criminale è questione nazionale. Gli ultimi tre comuni sciolti perdal consiglio dei ministri sono tutti della provincia di Napoli. Dopo Castellammare di Stabia e Torre Annunziata, tocca ora a San Giuseppe Vesuviano. A quasi 150 mila abitanti di questi tre comuni è sospesa la democrazia. Siamo perciò di fronte a un’nazionale che riguarda la democrazia e il rispetto dei diritti costituzionali. Troppi territori dell’area metropolitana di Napoli sono terre di nessuno. Abbiamo bisogno di fronteggiare l’”. Così in una nota firmata da Sandro Ruotolo senatore indipendente, Gilda Sportiello deputata 5 stelle, Marco Sarracino segretario metropolitano ...

