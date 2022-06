Takagi & Ketra | Salmo e ThaSupreme | in radio il singolo Bubble

Pubblicità

xxxamicixxx : A sorpresa, la hit estiva che mi ha sorpreso di più finora è Faccio da Me di Tancredi e Rettore. Bella anche Tribal… - ffffferrari : RT @fueraroom: Nel mio incubo più grande sono costretto a fare un pezzo con takagi e ketra - coldvinside : @stesimonc Ogni anno che passa sto vedendo che stanno cercando sempre più dall’idea di tormentone che avevamo, tipo… - MontiFrancy82 : #TAKAGIEKETRA – ESCE IL SINGOLO “BUBBLE” CON SALMO E THASUP - SMSNEWSOFFICIAL : #TAKAGIEKETRA – ESCE IL SINGOLO “BUBBLE” CON @Salmolebon E #THASUP -

Ci sono poi anche i titani del tormentone estivo degli scorsi anni,& Ketra: l'inossidabile duo di produttori multiplatino lanciano 'Bubble', in collaborazione con Salmo e Thasup. Un brano che ...E, fra l'altro, come fa notare su Bloomberg Ken, esperto di tecnologia oceanica dell'Università di Tokyo, il Giappone non ha neanche molta esperienza di costruzioni in pieno oceano, non avendo ...Ci sono poi anche i titani del tormentone estivo degli scorsi anni, Takagi & Ketra: l’inossidabile duo di produttori multiplatino lanciano ‘Bubble’, in collaborazione con Salmo e Thasup. Un brano che ...Quando nel 2019 thasup e Salmo collaborarono nel brano “Swingo” già dimostrarono di portare senza mezze misure un “gusto pop” irresistibile e moderno, leggero nei suoni e senza filtri nei contenuti. Q ...