Simeone-Juventus | che beffa | ecco che cos’è successo all’ultimo

La Juventus ha bisogno di un vice Vlahovic; uno dei giocatori nel mirino della società, Simeone, sembra nel mirino di due big europee. Tra gli obiettivi della Juventus in questa sessione di mercato sembra esserci anche un centravanti; i bianconeri, infatti, hanno bisogno non solo di un giocatore che sostituisca Dybala ma anche un vice Vlahovic. Nella scorsa stagione, Allegri ha avuto diverse difficoltà dal punto di vista realizzativo; quando l'ex Fiorentina non era in giornata, la Juve faticava terribilmente a trovare la via della rete e questo anche a causa di un rendimento, non proprio eccellente, di Morata e Kean. ecco perché la dirigenza sembra aver messo gli occhi su Simeone anche se l'attaccante piace ad altre due big europee. LaPresseDiciassette gol e sei assist; questo il rendimento di ...

