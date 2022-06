Secondo l’usanza svedese quando si invita un amico a casa | non è necessario invitarlo anche a cena Anzi | è normalissimo chiuderlo in un’altra stanza affinché non disturbi chi sta mangiando

Pubblicità

IPatrology : ma il suo battesimo fu lasciato per dopo, secondo l'usanza del tempo, che comprendeva così di evitare la #perdita d… - Stellissa : Io dico che, secondo l'usanza d'Arabia, l'anima sua nobilissima si partio ne la prima ora del nono giorno del mese;… - SnowFlake297 : @Lascia_Perde Sono stata a un matrimonio di recente ..non mi hanno chiesto soldi... Non è un usanza ovunque penso..… -

...anche a non far sparire tradizioni culinarie del passato...far sparire tradizioni culinarie del passatouna... La propensione al risparmio, in ogni caso, non sembra intaccare'......anche a non far sparire tradizioni culinarie del passato...far sparire tradizioni culinarie del passatouna... La propensione al risparmio, in ogni caso, non sembra intaccare'...