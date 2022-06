Salone del Mobile: il party delle edizioni di AD Architectural Digest (Di venerdì 10 giugno 2022) Le edizioni di Italia, Germania, Spagna, Francia, India, Messico e Stati Uniti del magazine hanno organizzato, per la prima volta insieme, un cocktail durante il Salone del Mobile Leggi su vanityfair (Di venerdì 10 giugno 2022) Ledi Italia, Germania, Spagna, Francia, India, Messico e Stati Uniti del magazine hanno organizzato, per la prima volta insieme, un cocktail durante ildel

Pubblicità

CarloCalenda : Al Salone del Mobile, una grande gioia vederlo ripartire alla grande e incontrare imprenditori che hanno (tutti) us… - fattoquotidiano : Milano, operaio 64enne muore cadendo da una scala: stava lavorando a uno dei Padiglioni della Fiera di Rho per il S… - mafedebaggis : @patcarrarini È un’installazione del Salone del Mobile? - ultimora_pol : #Italia Matteo #Renzi: 'Il Salone del Mobile dimostra che quando l’Italia fa l’Italia non ce n’è per nessuno. Belli… - brokenqirl : Da studente di moda mi sento in colpa a dirlo ma questo Salone del Mobile è meglio dell’ultima fashion week ???? -