Referendum ed elezioni amministrative, la programmazione di Mediaset (Di venerdì 10 giugno 2022) Ecco il programma informativo di Mediaset per il Referendum e le elezioni amministrative del 12 Giugno. Mediaset, Referendum ed elezioni: ecco il programma Questo il programma messo a punto da Mediaset per informare gli elettori sul Referendum; e sul risultato del voto dei 5 quesiti referendari e per il rinnovo degli organi elettivi in 971 comuni del 12 giugno. La staffetta informativa di Mediaset prevede i seguenti appuntamenti: Retequattro Domenica 12 giugno, in prima serata, nel corso dell’appuntamento con “Zona Bianca”; Giuseppe Brindisi seguirà lo spoglio delle schede relative ai Referendum giustizia. Lunedì 13 giugno, dalle ore 13.55 alle ore 18.55 andrà in onda “Speciale Tg4; il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 10 giugno 2022) Ecco il programma informativo diper ile ledel 12 Giugno.ed: ecco il programma Questo il programma messo a punto daper informare gli elettori sul; e sul risultato del voto dei 5 quesiti referendari e per il rinnovo degli organi elettivi in 971 comuni del 12 giugno. La staffetta informativa diprevede i seguenti appuntamenti: Retequattro Domenica 12 giugno, in prima serata, nel corso dell’appuntamento con “Zona Bianca”; Giuseppe Brindisi seguirà lo spoglio delle schede relative aigiustizia. Lunedì 13 giugno, dalle ore 13.55 alle ore 18.55 andrà in onda “Speciale Tg4; il ...

Pubblicità

Ve10Ve_Ghost : RT @HSkelsen: Il piano di Putin per annettere Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhia. I ???? reclutano personale per lavorare nelle amministr… - RegLiguria : ???Domenica 12 giugno i cittadini liguri saranno chiamati a votare per le elezioni amministrative in 20 comuni della… - HSkelsen : RT @HSkelsen: Il piano di Putin per annettere Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhia. I ???? reclutano personale per lavorare nelle amministr… - HSkelsen : Il piano di Putin per annettere Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhia. I ???? reclutano personale per lavorare nelle… - AA31192Patriota : RT @LaVeritaWeb: A #Transatlantico @MartaGrande87 (M5s): «Le questioni del referendum sono state poco approfondite. Penso le persone non an… -