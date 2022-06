Per la prima volta in 10 anni la BCE alza i tassi d’interesse contro l’inflazione (Di venerdì 10 giugno 2022) La Banca Centrale Europea (BCE) dichiara per la prima volta in oltre dieci anni che alzerà i tassi d’interesse con l’obiettivo di contrastare l’aumento dell’inflazione, e porrà fine al suo principale programma di acquisto di titoli di stato, che era attivo da oltre otto anni. Le decisioni della BCE costituiscono il più grande cambiamento di politica monetaria europea dell’ultimo decennio Le decisioni della BCE costituiscono il più grande cambiamento di politica monetaria europea dell’ultimo decennio, e arrivano dopo che negli ultimi mesi varie altre banche centrali, da quella degli Stati Uniti a quella del Regno Unito, avevano deciso di alzare i tassi sempre a causa dell’inflazione. Tramite un comunicato, la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 10 giugno 2022) La Banca Centrale Europea (BCE) dichiara per lain oltre dieciche alzerà icon l’obiettivo di contrastare l’aumento del, e porrà fine al suo principale programma di acquisto di titoli di stato, che era attivo da oltre otto. Le decisioni della BCE costituiscono il più grande cambiamento di politica monetaria europea dell’ultimo decennio Le decisioni della BCE costituiscono il più grande cambiamento di politica monetaria europea dell’ultimo decennio, e arrivano dopo che negli ultimi mesi varie altre banche centrali, da quella degli Stati Uniti a quella del Regno Unito, avevano deciso dire isempre a causa del. Tramite un comunicato, la ...

Pubblicità

Glongari : Il #PSG fa sul serio per #Skriniar come anticipato da @LeParisien_75. I francesi hanno in programma di presentare u… - marcoconterio : ?? ??? Il grande sacrificato dell'estate dell'#Inter potrebbe essere Lautaro Martinez ????. #Atleti e #Chelsea (col pre… - Agenzia_Ansa : Mario, 44 anni, completamente paralizzato da 12 anni, è la prima persona che può legalmente scegliere il suicidio m… - francescagraz1 : RT @francescagraz1: La 'reconquista' Rai di Salvini e Conte. Chiedono incarichi in cambio del sostegno a Fuortes Per nuove nomine dell'ad… - CaputoDavide185 : RT @Gitro77: @federicofubini I prezzi di gas, petrolio, fertilizzanti e grano hanno iniziato a salire vertiginosamente molto prima della gu… -