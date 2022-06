“Non potete immaginare”. Alvin, la scoperta choc all’Isola dei Famosi: “Crederci è difficile” (Di venerdì 10 giugno 2022) Isola dei Famosi, Alvin svela nuovi retroscena. Lo ha fatto durante la puntata di ieri di Casa Chi, rispondendo alle domande di Rosalinda Celentano e Azzurra Della Penna. La lunga intervista è iniziata con una considerazione su Nicolas. “Se devo parlare di un naufrago in modo particolare, ti posso dire di Nicolas Vaporidis. Prima di entrare, con ogni naufrago, a cena al ristorante faccio un saluto, magari dico due parole rispetto a quello che loro si aspettano. Quello che dico è semplicemente la stessa cosa per tutti”. “Tutti i naufraghi che son passati si sono portati l’esperienza dentro e a tutti è mancata l’Isola, fatta bene o male poco importa, è un’esperienza che ti ribalta come un calzino. Ho parlato con Nicolas in questi termini. Lui mi ha detto: ‘staremo a vedere’. Io gli ho detto: ‘puoi scegliere tu di fidarti o meno’. E alla fine ho avuto ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 10 giugno 2022) Isola deisvela nuovi retroscena. Lo ha fatto durante la puntata di ieri di Casa Chi, rispondendo alle domande di Rosalinda Celentano e Azzurra Della Penna. La lunga intervista è iniziata con una considerazione su Nicolas. “Se devo parlare di un naufrago in modo particolare, ti posso dire di Nicolas Vaporidis. Prima di entrare, con ogni naufrago, a cena al ristorante faccio un saluto, magari dico due parole rispetto a quello che loro si aspettano. Quello che dico è semplicemente la stessa cosa per tutti”. “Tutti i naufraghi che son passati si sono portati l’esperienza dentro e a tutti è mancata l’Isola, fatta bene o male poco importa, è un’esperienza che ti ribalta come un calzino. Ho parlato con Nicolas in questi termini. Lui mi ha detto: ‘staremo a vedere’. Io gli ho detto: ‘puoi scegliere tu di fidarti o meno’. E alla fine ho avuto ...

