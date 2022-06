Nations League, Inghilterra-Italia a porte chiuse: ecco perché (Di venerdì 10 giugno 2022) (Adnkronos) – Inghilterra-Italia, in programma l’11 giugno al Molineux Stadium di Wolverhampton, si gioca (quasi) a porte chiuse. La sfida, per la terza giornata del Gruppo 3 di Nations League, va in scena senza pubblico. L’Inghilterra, infatti, deve scontare la sanzione comminata dalla Uefa alla Football Association per i disordini e gli incidenti avvenuti 12 mesi fa a Wembley, prima e dopo la finale di Euro 2020 vinta dall’Italia ai calci di rigore. “È imbarazzante per l’Inghilterra, come Paese, giocare le gare casalinghe a porte chiuse”, le parole del ct Gareth Southgate alla vigilia del match. Il Molineux, la casa dei Wolves, può contenere quasi 32.000 spettatori. Sugli spalti, al di là delle ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 10 giugno 2022) (Adnkronos) –, in programma l’11 giugno al Molineux Stadium di Wolverhampton, si gioca (quasi) a. La sfida, per la terza giornata del Gruppo 3 di, va in scena senza pubblico. L’, infatti, deve scontare la sanzione comminata dalla Uefa alla Football Association per i disordini e gli incidenti avvenuti 12 mesi fa a Wembley, prima e dopo la finale di Euro 2020 vinta dall’ai calci di rigore. “È imbarazzante per l’, come Paese, giocare le gare casalinghe a”, le parole del ct Gareth Southgate alla vigilia del match. Il Molineux, la casa dei Wolves, può contenere quasi 32.000 spettatori. Sugli spalti, al di là delle ...

