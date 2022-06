My Policeman, quando e dove esce il film con Harry Styles (Di venerdì 10 giugno 2022) Dopo mesi di attesa, My Policeman ha finalmente una data di uscita. Il film ha un cast interessante dalla sua: i protagonisti, infatti, sono Harry Styles ed Emma Corrin. Da un romanzo di Bethan Roberts è in arrivo My Policeman, adattamento cinematografico che propone un duo inedito protagonista. C’è grande attesa per questo film, che ha infiammato il web ancor prima che qualcuno rivelasse maggiori dettagli. Il motivo è piuttosto semplice, poiché riguarda l’attore protagonista, quale Harry Styles. Iconica popstar, celebre sin dai tempi degli One Direction, sta calcando sempre più la sua presenza nel mondo dello spettacolo. My Policeman è soltanto l’ultimo di svariati progetti sul grande schermo. A breve, infatti, arriverà anche Don’t ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 10 giugno 2022) Dopo mesi di attesa, Myha finalmente una data di uscita. Ilha un cast interessante dalla sua: i protagonisti, infatti, sonoed Emma Corrin. Da un romanzo di Bethan Roberts è in arrivo My, adattamento cinematografico che propone un duo inedito protagonista. C’è grande attesa per questo, che ha infiammato il web ancor prima che qualcuno rivelasse maggiori dettagli. Il motivo è piuttosto semplice, poiché riguarda l’attore protagonista, quale. Iconica popstar, celebre sin dai tempi degli One Direction, sta calcando sempre più la sua presenza nel mondo dello spettacolo. Myè soltanto l’ultimo di svariati progetti sul grande schermo. A breve, infatti, arriverà anche Don’t ...

Pubblicità

tobexsolovnely : RT @HSHQIta: ??| Michael Grandage ha inoltre raccontato che quando sono iniziate le ricerche per il cast di My Policeman, non avevano pensat… - _LOUISUN91_ : Quando uscirà my policeman non parlatemi - hznll28 : RT @Beatricetpwk: mi scuso per la persona che diventerò il 4 novembre quando uscirà my policeman #harrystyles - tpwkaccadueo : RT @HSHQIta: ??| Michael Grandage ha inoltre raccontato che quando sono iniziate le ricerche per il cast di My Policeman, non avevano pensat… - suicidejokess : RT @Beatricetpwk: mi scuso per la persona che diventerò il 4 novembre quando uscirà my policeman #harrystyles -