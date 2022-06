Meteo, sole e caldo in aumento nel weekend dell’ 11-12 giugno in Sicilia (Di venerdì 10 giugno 2022) Dopo il passaggio di una zona perturbata e instabile è in rimonta sulla Sicilia l’anticiclone Nord-Africano che porterà nel weekend condizioni di tempo stabile, soleggiato e temperature in rialzo con valori oltre le medie stagionali. L’Isola sarà al confine con una zona di aria torrida per cui almeno fino a mercoledì non avremo il rischio di raggiungere temperature eccessivamente alte, in Spagna ieri si sono registrati 40 gradi. Tra domenica 12 e venerdì 17 giugno le temperature dovrebbero attestarsi tra i 33-34 gradi con un sensibile rialzo anche dei valori minimi. Le previsioni Meteo per sabato 11 giugno in Sicilia Giornata più calda. Al mattino il tempo sarà in prevalenza soleggiato; nel Messinese qualche annuvolamento. Al pomeriggio il cielo sarà ... Leggi su filodirettomonreale (Di venerdì 10 giugno 2022) Dopo il passaggio di una zona perturbata e instabile è in rimonta sullal’anticiclone Nord-Africano che porterà nelcondizioni di tempo stabile,ggiato e temperature in rialzo con valori oltre le medie stagionali. L’Isola sarà al confine con una zona di aria torrida per cui almeno fino a mercoledì non avremo il rischio di raggiungere temperature eccessivamente alte, in Spagna ieri si sono registrati 40 gradi. Tra domenica 12 e venerdì 17le temperature dovrebbero attestarsi tra i 33-34 gradi con un sensibile rialzo anche dei valori minimi. Le previsioniper sabato 11inGiornata più calda. Al mattino il tempo sarà in prevalenzaggiato; nel Messinese qualche annuvolamento. Al pomeriggio il cielo sarà ...

