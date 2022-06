Mascherine 15 giugno 2022: cosa cambia al lavoro, sui mezzi pubblici, in ospedale, a scuola e sugli aerei (Di venerdì 10 giugno 2022) Mascherine 15 giugno 2022: cosa sta per cambiare in Italia al lavoro, sui mezzi pubblici, in ospedale, a scuola e sugli aerei. Mascherine 15 giugno 2022: cosa cambia al lavoro, sui mezzi pubblici e sugli aerei A partire dal prossimo 15 giugno, l’obbligo delle Mascherine verrà revocato in molti luoghi in cui l’uso obbligatorio del dispositivo di protezione anti-Covid è ancora in vigore. A dire addio alle Mascherine, infatti, saranno luoghi come i cinema, i teatri o le ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 10 giugno 2022)15sta perre in Italia al, sui, in, a15al, suiA partire dal prossimo 15, l’obbligo delleverrà revocato in molti luoghi in cui l’uso obbligatorio del dispositivo di protezione anti-Covid è ancora in vigore. A dire addio alle, infatti, saranno luoghi come i cinema, i teatri o le ...

Pubblicità

ricpuglisi : L'atrocità delle mascherine a scuola fino a giugno è stata possibile grazie alla connivenza dei mass media, mai com… - GuidoDeMartini : ?? VOTO DEL 12 GIUGNO: LE MASCHERINE NON SONO PIÙ OBBLIGATORIE AI SEGGI ?? BENE! ministri Speranza e Lamorgese cedon… - matteosalvinimi : Meglio tardi che mai. Oggi la Lega ha presentato ricorso al TAR del Lazio per evitare obbligo di mascherine per vot… - Surfiniae : RT @vitalbaa: Mascherine al seggio prima si e poi no, ma raccomandate, ci mancherebbe. A scuola fino alla fine sì, agli scritti della matur… - Martinz1366 : RT @vitalbaa: Mascherine al seggio prima si e poi no, ma raccomandate, ci mancherebbe. A scuola fino alla fine sì, agli scritti della matur… -