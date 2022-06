Lockdown, lo studio che svela gli effetti sui ragazzi (Di venerdì 10 giugno 2022) La Stampa ha pubblicato una sconvolgente inchiesta sull’attuale condizione dei giovani nel post pandemia. E sebbene il contenuto dell’indagine risulti di grande interesse, il titolo dell’articolo appare del tutto fuorviante, soprattutto per chi, come noi aperturisti della prima ora, ha sempre contestato in radice le demenziali e autodistruttive misure adottate per contenere la diffusione di una malattia che ha sempre costituito un pericolo serio per una ristretta fascia della popolazione. Dunque, non è il “post Covid”, cosi come viene sbandierato nel pezzo, a rendere “i ragazzi fragili”, bensì l’infinita sequela di restrizioni e di obblighi insensati, come la reiterata follia delle mascherine a scuola, che hanno letteralmente devastato la già complicata psicologia dei giovani d’oggi. Tant’è che, secondo uno studio di Spi-Cgil, Rete studenti medi e ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 10 giugno 2022) La Stampa ha pubblicato una sconvolgente inchiesta sull’attuale condizione dei giovani nel post pandemia. E sebbene il contenuto dell’indagine risulti di grande interesse, il titolo dell’articolo appare del tutto fuorviante, soprattutto per chi, come noi aperturisti della prima ora, ha sempre contestato in radice le demenziali e autodistruttive misure adottate per contenere la diffusione di una malattia che ha sempre costituito un pericolo serio per una ristretta fascia della popolazione. Dunque, non è il “post Covid”, cosi come viene sbandierato nel pezzo, a rendere “ifragili”, bensì l’infinita sequela di restrizioni e di obblighi insensati, come la reiterata follia delle mascherine a scuola, che hanno letteralmente devastato la già complicata psicologia dei giovani d’oggi. Tant’è che, secondo unodi Spi-Cgil, Rete studenti medi e ...

