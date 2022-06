Letizia di Spagna, una favola con l’effetto push up. Ma la blusa si confonde con la tappezzeria (Di venerdì 10 giugno 2022) Letizia di Spagna conclude gli impegni settimanali con l’udienza a Palazzo Zarzuela indossando dei magnifici pantaloni bianchi, taglio culotte, dall’effetto push up, e una nuova blusa a fantasia che però tendeva a confondersi con la tappezzeria. Letizia di Spagna, l’abbraccio commosso Letizia di Spagna ha commosso tutti durante l’incontro con Fidela Mirón Torrente, rappresentante dell’Associazione spagnola di porfiria. Le due donne si conoscono già da tempo e hanno avuto modo di parlarsi in varie occasioni. Ma questa volta non hanno voluto nascondere dietro le formalità del protocollo il loro affetto reciproco, abbracciandosi calorosamente. Un gesto che ha rivelato quanto la Reina sia coinvolta nel ... Leggi su dilei (Di venerdì 10 giugno 2022)diconclude gli impegni settimanali con l’udienza a Palazzo Zarzuela indossando dei magnifici pantaloni bianchi, taglio culotte, dalup, e una nuovaa fantasia che però tendeva arsi con ladi, l’abbraccio commossodiha commosso tutti durante l’incontro con Fidela Mirón Torrente, rappresentante dell’Associazione spagnola di porfiria. Le due donne si conoscono già da tempo e hanno avuto modo di parlarsi in varie occasioni. Ma questa volta non hanno voluto nascondere dietro le formalità del protocollo il loro affetto reciproco, abbracciandosi calorosamente. Un gesto che ha rivelato quanto la Reina sia coinvolta nel ...

