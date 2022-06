L’auto si ribalta sulla strada bagnata a Giugliano | muore a 21 anni Giuseppe Capodanno Gravi tre ragazze

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 10 giugno 2022) La Fiat 500 comincia a sbandare a causa del fondole reso scivoloso dalla pioggia e finisce per sbattere contro il guardrailndosi. Il conducente,, di appena 21sul colpo. Le treche erano con lui, estratte a fatica – dal vigili del fuoco accorsi sul posto – dall’abitacolo delaccartocciata, sono ora incondizioni all’ ospedale. Non sarebbero in pericolo di vita. E’ successo stanotte, poco dopo le 2,30, a, sull’Asse Mediano.era nipote del nostro collega, e noto fotoreporter napoletano, Carlo. A lui si stringe in queste ore strazianti con grande affetto tutta la redazione del Denaro. Carlo ha ...