Koulibaly-Barcellona, notizia certa dalla Spagna: svelato il futuro (Di venerdì 10 giugno 2022) Il destino del Barcellona non ha un futuro del tutto roseo, il club deve far fronte a dei conti economici che richiedono diversi sacrifici tra cui la rinuncia al sogno Kalidou Koulibaly. Il senegalese è agli sgoccioli del suo contratto partenopeo, il quale avrà scadenza a giugno 2023 e fino ad ora non ci sono i giusti margini con il Napoli per poter prolungare la sua permanenza. Ogni colpo di scena potrebbe ribaltare la situazione, cosa è certa che al difensore non mancano pretendenti. Tra queste è più volte saltato fuori il Barcellona, club che non ha mai mollato la presa per il difensore. Ad oggi però, ora che il colpo sarebbe fattibile, i catalani hanno l’esigenza di “risparmiare” in fatto di mercato. La vicenda riguarda il patrimonio negativo del club di circa 500 milioni, cosa che è ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 10 giugno 2022) Il destino delnon ha undel tutto roseo, il club deve far fronte a dei conti economici che richiedono diversi sacrifici tra cui la rinuncia al sogno Kalidou. Il senegalese è agli sgoccioli del suo contratto partenopeo, il quale avrà scadenza a giugno 2023 e fino ad ora non ci sono i giusti margini con il Napoli per poter prolungare la sua permanenza. Ogni colpo di scena potrebbe ribaltare la situazione, cosa èche al difensore non mancano pretendenti. Tra queste è più volte saltato fuori il, club che non ha mai mollato la presa per il difensore. Ad oggi però, ora che il colpo sarebbe fattibile, i catalani hanno l’esigenza di “risparmiare” in fatto di mercato. La vicenda riguarda il patrimonio negativo del club di circa 500 milioni, cosa che è ...

