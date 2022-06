Joseph Morgan in Legacies per il finale di serie, l’addio all’universo di The Vampire Diaries convincerà i fan? (Di venerdì 10 giugno 2022) Joseph Morgan in Legacies per il finale di serie e di stagione. I rumors dei giorni scorsi hanno trovato conferma nelle parole dell’amato Originale di The Vampire Diaries e poi di The Originals, colui che ha dato la vita alla protagonista dello spin-off Legacies che adesso volgerà al termine portando via nove anni di misteri, di amori e di amicizie, ma cosa succederà? Dopo alcune settimane dallapubblicazione di messaggi criptici sui social media, Joseph Morgan ha confermato che Klaus apparirà nel finale di serie di Legacies in onda negli Usa il prossimo 16 giugno. In particolare, l’amato Klaus ha usato l’hashtag #Legacies e ha scritto sui social: ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 10 giugno 2022)inper ildie di stagione. I rumors dei giorni scorsi hanno trovato conferma nelle parole dell’amato Originale di Thee poi di The Originals, colui che ha dato la vita alla protagonista dello spin-offche adesso volgerà al termine portando via nove anni di misteri, di amori e di amicizie, ma cosa succederà? Dopo alcune settimane dallapubblicazione di messaggi criptici sui social media,ha confermato che Klaus apparirà neldidiin onda negli Usa il prossimo 16 giugno. In particolare, l’amato Klaus ha usato l’hashtag #e ha scritto sui social: ...

Pubblicità

damons_wife_ : JOSEPH MORGAN RIPRENDERÀ I PANNI DI KLAUS MIKAELSON UN’ULTIMA VOLTA PER IL FINALE DI LEGACIES E IO LO SCOPRO ORA ST… - Camzjauregui96 : RT @giada_196: Joseph Morgan ha appena annunciato che Klaus tornerà ufficialmente nell'ultimo episodio di #Legacies e fortunatamente, come… - 97airohpue : RT @tittihz: JOSEPH MORGAN RITORNERÀ NEI PANNI DI KLAUS MIKAELSON PER L'ULTIMA PUNTATA DI LEGACIES SONO IN UNA VALLE DI LACRIME #Legacies #… - shexthor : joseph morgan che torna come klaus per l'ultimo episodio di legacies, non so se urlare o piangere - claancs : RT @giada_196: Joseph Morgan ha appena annunciato che Klaus tornerà ufficialmente nell'ultimo episodio di #Legacies e fortunatamente, come… -