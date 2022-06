Insegnare non è facile. Lettera (Di venerdì 10 giugno 2022) Inviata da Fernando Mazzeo - La vita del docente è come una grande e avventurosa marcia verso mete misteriose e non si arresta mai. Nel suo cuore c’è l’amore, l’entusiasmo, la preoccupazione, la delusione, lo sconforto, la felicità. Ogni sua azione appartiene al tempo e alla storia, che sola può far emergere i sublimi ideali, l’immenso valore della grande missione educativa. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 10 giugno 2022) Inviata da Fernando Mazzeo - La vita del docente è come una grande e avventurosa marcia verso mete misteriose e non si arresta mai. Nel suo cuore c’è l’amore, l’entusiasmo, la preoccupazione, la delusione, lo sconforto, la felicità. Ogni sua azione appartiene al tempo e alla storia, che sola può far emergere i sublimi ideali, l’immenso valore della grande missione educativa. L'articolo .

Pubblicità

unicornpolyglot : @Poghos2003 Non ha scritto male. Ha fatto un errore. Insegnare italiano è il mio lavoro, penso di saper distinguere la differenza. - orizzontescuola : Insegnare non è facile. Lettera - markscap16 : @F43ry87 @Spatriarcatow @Natural8Matital @Rosy7917 @BdiBeppe @AfartistF E allora perché non ci sei tu a insegnare c… - Laudantes : @orsobrunotw Hai sollevato un punto importantissimo. Purtroppo da un social è difficile comprendere questo spettro,… - davidemarchiani : @MarcelloMoscat9 @marsigatto @boni_castellane E quindi è sbagliato? Secondo te TUTTO quello che veniva fatto là è l… -