Ho Bisogno di Tech | L' importanza dell' Ecosistema

Sono Guido Castellano, giornalista di Panorama, da oltre 20 anni viaggio per il mondo e incontro innovatori, visionari e imprenditori. Nei podcast "Ho Bisogno di Tech" voglio raccontarvi come sarà il nostro futuro in maniera semplice e comprensibile. Tutti sanno che la fortuna di Apple non sono solo i suoi prodotti (che hanno un prezzo molto elevato) ma anche il suo Ecosistema. Tutti gli oggetti si parlano tra di loro. Altre aziende molto importanti nel settore della tecnologia ci sono arrivate più tardi ma, a loro volta, stanno puntando tutto sull'Ecosistema. Anche perchè, una volta entrati in un Ecosistema, si rimane ancorati!

