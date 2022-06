Guntherismi

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 10 giugno 2022) Una settimana fa scrissi un articolo dedicato alla poca presenza di Smackdown in quel di Hell in a Cell. Il brand blu sta attraversando un momento di transizione in cui sta provando a costruire qualcosa, seppur con una base ancora deboluccia visto il minore appeal del roster rispetto a Raw. Alla fine al ppv abbiamo avuto Madcap Miss vs Happy Corbin: certamente non il feud che ci saremmo meritati, ma quello che in questo momento passa in convento. In attesa che passi il tempo e che magari ritorni Roman Reigns, la soluzione ideale è quella di trovare nelle retrovie quegli atleti che possano sobbarcarsi sulle spalle onori e oneri di uno show di wrestling che, comunque, rimane il più visto della settimana. In assenza del principale heel, anche i face si trovano in difficoltà a capire dove sbattere la testa. Non c’è un reale obiettivo massimo, così tergiversano in storyline dalla ...