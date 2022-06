Giro Donne 2022: una Maglia Rosa verrà donata all’UNHCR (Di venerdì 10 giugno 2022) Bellissima iniziativa da parte del Giro Donne, la massima corsa a tappe del circuito ciclistico femminile. verrà infatti donata, lunedì 20 giugno in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato in quel di Roma, la Maglia Rosa 2022 a UNHCR. Le parole di Roberto Ruini, Direttore del Giro Donne e fondatore di PMG Sport/Starlight: “Alla luce del grande impegno che da oltre 70 anni UNHCR rivolge alla protezione e all’assistenza dei rifugiati in tutto il mondo e dell’ulteriore emergenza dovuta al conflitto in Ucraina abbiamo sentito l’urgenza di fare la nostra parte mettendo a disposizione l’elemento più prezioso e caratterizzante del Giro Donne, la Maglia Rosa. Ritengo ... Leggi su oasport (Di venerdì 10 giugno 2022) Bellissima iniziativa da parte del, la massima corsa a tappe del circuito ciclistico femminile.infatti, lunedì 20 giugno in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato in quel di Roma, laa UNHCR. Le parole di Roberto Ruini, Direttore dele fondatore di PMG Sport/Starlight: “Alla luce del grande impegno che da oltre 70 anni UNHCR rivolge alla protezione e all’assistenza dei rifugiati in tutto il mondo e dell’ulteriore emergenza dovuta al conflitto in Ucraina abbiamo sentito l’urgenza di fare la nostra parte mettendo a disposizione l’elemento più prezioso e caratterizzante del, la. Ritengo ...

Pubblicità

SMSNEWSOFFICIAL : Il Giro Donne dona la maglia rosa 2022 a @UNHCRItalia per la Giornata Mondiale del Rifugiato - maddanena : le donne dovrebbero aprire la mente e permettere la poligamia , intanto è uguale . è sempre stato così . oppure fat… - OnlineAletheia : Giro Donne dona la maglia rosa 2022 a UNHCR - bicitv : Il Giro Donne dona la Maglia Rosa 2022 a UNHCR, l’Agenzia dell’ONU per i Rifugiati @Refugees @UNHCRItalia - TreTsun : RT @chiaraUNHCR: Grazie @giro_donne per aver scelto di donare la Maglia Rosa 2022 a @UNHCRItalia per la Giornata Mondiale del Rifugiato! … -