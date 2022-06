FIFA 22: Obiettivi Juan Mata La Fine di un’Era (Di venerdì 10 giugno 2022) Electronic Arts, tramite i menu di gioco, ha annunciato che sono disponibili gli Obiettivi che permettono di sbloccare la carta La Fine di un’Era di Juan Mata per la modalità FIFA 22 Ultimate Team. Le carte “La Fine di un’Era” vengono rilasciate per celebrare la Fine della carriera di un giocatore presente nella modalità FIFA Ultimate Team, sono carte che possono essere riscattate completando la SBC dedicata e vengono rilasciate periodicamente da Electronic Arts durante la stagione. Potete riscattare la carta speciale in questione del centrocampista spagnolo del Manchester United completando gli Obiettivi dedicati disponibili in FUT 22. La classe non è acqua: Segna 5 gol usando giocatori con ... Leggi su fifaultimateteam (Di venerdì 10 giugno 2022) Electronic Arts, tramite i menu di gioco, ha annunciato che sono disponibili gliche permettono di sbloccare la carta Ladidiper la modalità22 Ultimate Team. Le carte “Ladi” vengono rilasciate per celebrare ladella carriera di un giocatore presente nella modalitàUltimate Team, sono carte che possono essere riscattate completando la SBC dedicata e vengono rilasciate periodicamente da Electronic Arts durante la stagione. Potete riscattare la carta speciale in questione del centrocampista spagnolo del Manchester United completando glidedicati disponibili in FUT 22. La classe non è acqua: Segna 5 gol usando giocatori con ...

