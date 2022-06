'Cyberpunk: Edgerunners', tutto sull’anime tratto dal videogioco, a settembre su Netflix (Di venerdì 10 giugno 2022) Azione, tensione e sparatorie nel primo teaser della serie a cura dello Studio Trigger Era stato annunciato verso la metà del 2020, ora finalmente sappiamo la data di uscita. Si chiama Cyberpunk: Edgerunners ed è l'anime spin-off del celebre videogioco Cyberpunk 2077, che tanto ha fatto discutere fin dalla sua uscita. La serie è stata presentata ufficialmente durante la Geeked Week di … Leggi su it.mashable (Di venerdì 10 giugno 2022) Azione, tensione e sparatorie nel primo teaser della serie a cura dello Studio Trigger Era stato annunciato verso la metà del 2020, ora finalmente sappiamo la data di uscita. Si chiamaed è l'anime spin-off del celebre2077, che tanto ha fatto discutere fin dalla sua uscita. La serie è stata presentata ufficialmente durante la Geeked Week di …

Pubblicità

animeemangait : Data d’uscita e Trailer per Cyberpunk: Edgerunners | - PlayStationBit : L'universo #Cyberpunk di @CDPROJEKTRED in formato anime è pronto ad approdare su #Netflix @trigger_inc @edgerunners… - TJoker0190 : Lo confesso: il lancio disastroso di Cyberpunk 2077 mi aveva fatto temere il peggio per l'anime spin-off di Trigger… - ReAnimetron : RT @pressstart_xyz: ??Nuovo articolo! Cyberpunk: Edgerunners arriverà su Netflix a settembre ??Leggi l'articolo: - MadMassit : Tutte le novità e le prossime uscite Netflix #Animazione @NetflixIT #Anime #NetflixGeekedWeek #GeekedWeek… -