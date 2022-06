Classifica FIMI | Fedez-Tananai-Sattei debuttano in vetta nei singoli | Luigi Strangis negli album Kate Bush diciottesima

(Di venerdì 10 giugno 2022)Settimana di cambiamenti nelle nelle classifichedal 3 al 9 giugno 2022. Nei, Rhove ha dovuto infatti cedere il primato all’insolito trio formato dae Mara, mentre tra glisale subito in. Un esordio più fortunato rispetto alla “collega” di Amici Sissi, che ha già perso tantissime posizioni. Ad una sola settimana dall’uscita, debutta alla numero 1 deiLa Dolce Vita die Mara, seguita dall’altra new entry Nostalgia di Blanco. Shakerando di Rhove, in cima per sette chart consecutive, si deve dunque accontentare del terzo posto. Al ...

Nuova numero uno nelladegli album italiana Top Of The Music di- Gfk. A debuttare in vetta è l'Ep di debutto 'STRANGIS' di LUIGI STRANGIS. Il vincitore d'Amici21 scalza dalla vetta la la colonna sonora ...Intanto prosegue il successo della hit "Shakerando", per la settima settimana consecutiva alla prima posizione dellasingoli italiana (). "Shakerando", già certificata doppio disco di ... La Classifica delle canzoni i singoli e gli album più venduti in Italia nella settimana dal 3 al 9 giugno Settimana di cambiamenti nelle nelle classifiche FIMI dal 3 al 9 giugno 2022. Nei singoli, Rhove ha dovuto infatti cedere il primato all’insolito trio formato da Fedez, Tananai e Mara Sattei, mentre ...La Classifica delle Canzoni più vendute in Italia gli album più venduti la classifica FIMI del 2022 aggiornata al 9 giugno ...