Cessione Sampdoria, spunta Pallotta: l'ex Roma vuole tornare nel calcio (Di venerdì 10 giugno 2022) Inizia a circolare un nome nuovo a Genova, sponda Sampdoria, in merito al possibile acquisto della società blucerchiata. In realtà,... Leggi su calciomercato (Di venerdì 10 giugno 2022) Inizia a circolare un nome nuovo a Genova, sponda, in merito al possibile acquisto della società blucerchiata. In realtà,...

Advertising

BullaInterista : E comunque per Skriniar dovresti eventualmente dare il 20% della cessione alla Sampdoria, su eventuali 70 sarebbero… - Venom_1908 : Che poi facce di cazzo non avrebbe senso nemmeno a livello economico la cessione di Skriniar, non puoi venderlo al… - aggiummai : @farted94 @DiMarzio Chiedigli se cortesemente può confermare o smentire questa notizia? - STnews365 : Sampdoria: Candreva sempre più vicino al Monza. Nel corso dell'ultimo incontro tra le parti si è parlato dell'ipote… - JMC1899 : RT @InterHubOff: ??La cessione di Skriniar sarebbe un affare anche per la Sampdoria. Al momento della cessione all’Inter nel 2017, il Doria… -