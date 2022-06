“Capire la Russia”: il Primato torna in edicola con interviste a Capuozzo e Sergio Romano (Di venerdì 10 giugno 2022) Roma, 10 giu – I media occidentali hanno smesso di fare informazione molto tempo fa. Quello che rimane è soprattutto propaganda. Naturalmente, anche il conflitto in Ucraina è stato raccontato attraverso le lenti deformanti dell’ideologia, impedendo ai lettori e ai telespettatori di farsi un’idea corretta dello scontro in atto. Tra i cavalli di battaglia dei media dominanti c’è senz’altro la mostrificazione della Russia e del suo presidente Vladimir Putin. Senza cadere nella narrazione opposta (cioè il filoputinismo da osteria), il Primato Nazionale ha voluto vederci più chiaro sulla questione, ascoltando il parere di due autorevoli esperti della materia: Toni Capuozzo e Sergio Romano. Che cosa vuole la Russia? Chi meglio di loro due, del resto, per Capire la ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 10 giugno 2022) Roma, 10 giu – I media occidentali hanno smesso di fare informazione molto tempo fa. Quello che rimane è soprattutto propaganda. Naturalmente, anche il conflitto in Ucraina è stato raccontato attraverso le lenti deformanti dell’ideologia, impedendo ai lettori e ai telespettatori di farsi un’idea corretta dello scontro in atto. Tra i cavalli di battaglia dei media dominanti c’è senz’altro la mostrificazione dellae del suo presidente Vladimir Putin. Senza cadere nella narrazione opposta (cioè il filoputinismo da osteria), ilNazionale ha voluto vederci più chiaro sulla questione, ascoltando il parere di due autorevoli esperti della materia: Toni. Che cosa vuole la? Chi meglio di loro due, del resto, perla ...

