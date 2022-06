Bisogna mettere d'accordo affari e morale (Di venerdì 10 giugno 2022) La Germania archivia il mercantilismo e affronta lo spinoso equilibrio tra economia ed etica. È questione di tempo e se ne parlerà anche in Italia. Il governo tedesco ha negato le garanzie di Stato alla Volkswagen. La potentissima casa automobilistica aveva chiesto al ministero dell’Economia tedesco strumenti di sostegno per ampliare il proprio stabilimento nello Xinjiang. Il dicastero, tuttavia, ha preso atto delle pesanti violazioni dei diritti umani nella regione, e giustificato così lo stop alle garanzie pubbliche. Giorni prima era stata la ministra degli Esteri tedesca, la verde Annalena Baerbock, a sollevare con il suo omologo cinese Wang Yi il caso delle persecuzioni degli uiguri da parte di Pechino. Il resoconto del colloquio pubblicato a fine maggio dalle feluche tedesche non dà adito a dubbi: la condanna tedesca della condotta cinese è drastica. Con queste premesse, sarebbe ... Leggi su panorama (Di venerdì 10 giugno 2022) La Germania archivia il mercantilismo e affronta lo spinoso equilibrio tra economia ed etica. È questione di tempo e se ne parlerà anche in Italia. Il governo tedesco ha negato le garanzie di Stato alla Volkswagen. La potentissima casa automobilistica aveva chiesto al ministero dell’Economia tedesco strumenti di sostegno per ampliare il proprio stabilimento nello Xinjiang. Il dicastero, tuttavia, ha preso atto delle pesanti violazioni dei diritti umani nella regione, e giustificato così lo stop alle garanzie pubbliche. Giorni prima era stata la ministra degli Esteri tedesca, la verde Annalena Baerbock, a sollevare con il suo omologo cinese Wang Yi il caso delle persecuzioni degli uiguri da parte di Pechino. Il resoconto del colloquio pubblicato a fine maggio dalle feluche tedesche non dà adito a dubbi: la condanna tedesca della condotta cinese è drastica. Con queste premesse, sarebbe ...

Pubblicità

Bvzpao : @USCremonese quanti espulsi per partita bisogna mettere in conto? - ato_ucci : RT @ato_ucci: Bisogna mettere il segreto militare anche all,arrosto farcito che prepara il macellaio. invece di esporre il cartello con ing… - ato_ucci : Bisogna mettere il segreto militare anche all,arrosto farcito che prepara il macellaio. invece di esporre il cartel… - cronachemezzog : AUTOMOTIVE, TORTORELLI: «BISOGNA METTERE IN CAMPO OGNI AZIONE» - cronachelucane : AUTOMOTIVE, TORTORELLI: «BISOGNA METTERE IN CAMPO OGNI AZIONE» - Il segretario regionale della Uil: «Bisogna metter… -