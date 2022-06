Bataclan, chiesto l’ergastolo per Salah Abdeslam, l’unico sopravvissuto del commando terrorista (Di venerdì 10 giugno 2022) La Procura nazionale antiterrorismo (Pnat) francese ha chiesto l’ergastolo con un periodo in un carcere di massima sicurezza per Salah Abdeslam. Trentatré anni, francese, è l’unico sopravvissuto dei commando jihadista che uccise 130 persone a Parigi e Saint Denis il 13 novembre del 2015. Si tratta di una condanna molto rara in Francia. Che, come spiega Le Figaro, non prevede la riduzione della pena. Ergastolo, chiesto l’ergastolo per Abdeslam La richiesta dell’ergastolo è motivata dalla “immensa gravità dei fatti”, una strage, di cui è accusato Abdeslam. Che “è rimasto fedele fino alla fine alla sua ideologia”. E non ha mai espresso “il minimo rimorso” per ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 10 giugno 2022) La Procura nazionale antiterrorismo (Pnat) francese hacon un periodo in un carcere di massima sicurezza per. Trentatré anni, francese, èdeijihadista che uccise 130 persone a Parigi e Saint Denis il 13 novembre del 2015. Si tratta di una condanna molto rara in Francia. Che, come spiega Le Figaro, non prevede la riduzione della pena. Ergastolo,perLa richiesta delè motivata dalla “immensa gravità dei fatti”, una strage, di cui è accusato. Che “è rimasto fedele fino alla fine alla sua ideologia”. E non ha mai espresso “il minimo rimorso” per ...

