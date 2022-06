Anna Pettinelli e Stefano Macchi al capolinea | svelati i motivi dell’addio

(Di venerdì 10 giugno 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.si sono lasciati ufficialmente, la speaker spiega che cos’è successo alla loro unione felice. La prof di Amici sta passando un periodo non proprio roseo per quanto riguarda la sua vita privata; novità anche sul lavoro per lei che l’anno prossimo potrebbe abbandonare il talent di Canale 5.

Advertising

MediasetTgcom24 : Anna Pettinelli e Stefano Macchi si sono lasciati: 'La fiamma si è spenta' #annapettinelli #stefanomacchi - infoitcultura : Anna Pettinelli e Stefano Macchi si sono lasciati - infoitcultura : Anna Pettinelli e Stefano Macchi si sono lasciati ecco perch - infoitcultura : Anna Pettinelli e Stefano Macchi si sono lasciati - infoitcultura : Anna Pettinelli è di nuovo single: è finita con il marito Stefano Macchi, le parole della coach di Amici -

Di chi stiamo parlando Die Stefano Macchi ! I due si sono ufficialmente lasciati , come dichiarato dalla prof di canto di Amici durante la partecipazione in radio da Maurizio ...Così. Per la prima volta ha parlato della fine della sua relazione con Stefano Macchi, annunciata a Verissimo . La conduttrice radiofonica, lo ha ufficializzato a Maurizio Costanzo ...Il loro fu un percorso abbastanza sereno, fino a quando Anna venne assalita dalla gelosia vedendo la vicinanza del fidanzato con Cecilia Zagarrigo, una tentatrice. Anna Pettinelli è single, sembra che ..."Si sono lasciati, ora è ufficiale: brutta notizia per i fan di Temptation Island; arriva la conferma che nessuno avrebbe voluto sentire.