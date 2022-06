(Di venerdì 10 giugno 2022) Previsioni meteo Italia ULTIMI ROVESCI AL SUD, VENTI SOSTENUTI. Il fronte freddo giunto giovedì sul Mediterraneo centrale innescherà una circolazione di bassa pressione che si sposterà dal basso Adriatico verso la Grecia nella giornata di venerdì. Ne conseguirà un’altra giornata instabile sulle regioni meridionali cone temporali inizialmenteforti, che andranno però gradualmente attenuandosi con il passare delle ore. Sul resto d’Italia si assisterà invece ad una maggior stabilizzazione del tempo, con il ritorno a condizioni più soleggiate per il rinforzo deldall’Europa occidentale, destinato a consolidarsi nel weekend. Ecco nel dettaglio il tempo previsto per venerdì: METEO VENERDI’. Ampieal, sulle regioni tirreniche e in Sardegna, salvo addensamenti ...

BorghiToscana : Meteo Toscana: Diretta 10 giugno - Ancora caldo, ma il problema vero è la mancanza di piogge - Andreacritico : RT @Hydrology_IRPI: Aggiornamento a fine Maggio (31) sulla siccità in #Italia e in #Europa utilizzando i dati da satellite ??? @eumetsat dis… - mopinedarqueros : RT @WWF_Roma: L'assenza di #piogge ha creato ancora una volta @Roma e gran parte #Lazio una preoccupante situazione di #siccità.Maggini: “A… - andreastoolbox : #Ancora piogge e vento al Centrosud. Nel weekend torna il bel tempo. - WWF_Roma : L'assenza di #piogge ha creato ancora una volta @Roma e gran parte #Lazio una preoccupante situazione di #siccità.M… -

...nuvolosi magiche densamente in Appennino al sud Al mattino tempo instabile cone temporali sparsi piaciuto in campagna e sereno in Sardegna al maltempo in estensione anche la campagna......in azione anche in serata sull'Italia Dopo una giornata contrassegnata dall'azione die ... contribuendo ad allontanare le correnti di maltempo che pervaderannoparte del Paese. Gli ... Ancora piogge al sud, schiarite al centro e al nord. E torna l'anticiclone Gli ultimi effetti della perturbazione n.4 del mese si faranno sentire oggi su medio Adriatico e Sud. Ancora forti venti al Centro-Sud: le previsioni meteo ...Nelle ultime settimane, piogge torrenziali hanno causato gravi inondazioni e smottamenti in vaste zone della Cina meridionale, danneggiando case, raccolti ...