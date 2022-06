(Di giovedì 9 giugno 2022) Dopo la prova andata in scena sabato 14 maggio a Yokohama, in Giappone, con unasu distanza olimpica, la stagione internazionale delleriprende la rincorsa ai titoli mondiali, che verranno assegnati ad Abu Dhabi a novembre, conteggiando anche le tappe disputate nel 2021 ad Amburgo ed Abu Dhabi, con la prova di: sabato 11 gare individuali, domenica 12 staffetta mista. Al via ci saranno anche sei, equamente divisi tra uomini e donne: il direttore sportivo Simone Biava ha convocato Carlotta Missaglia, Verena Steinhauser, Ilaria Zane, Gianluca Pozzatti, Michele Sarzilla e Nicolò Strada. Non è stata scelta al momento la composizione della staffetta mista. In...

Advertising

DossiAmerigo : Triathlon azzurro protagonista ai Multisport World Championships - ZerounoTv : Triathlon azzurro protagonista ai Multisport World Championships - Italpress : Triathlon azzurro protagonista ai Multisport World Championships -

OA Sport

ROMA " Dieci medaglie per la Federazione Italiana" cinque d'oro, quattro d'argento e una di bronzo " dopo i primi due giorni dei MultisportChampionships in corso di svolgimento a Targu Mures, in Romania. Le straordinarie prestazioni ...ROMA " E' grande Italia nella seconda giornata dei MultisportChampionships in corso di svolgimento a Targu Mures, in Romania. Una fantastica tripletta ...campionessa del mondo junior di... World Triathlon Championship Series Leeds 2022: sei azzurri in gara in Gran Bretagna Dopo la prova andata in scena sabato 14 maggio a Yokohama, in Giappone, con una gara su distanza olimpica, la stagione internazionale delle World Triathlon Championship Series 2022 riprende la rincors ...ROMA (ITALPRESS) - Dieci medaglie per la Federazione Italiana Triathlon - cinque d'oro, quattro d'argento e una di bronzo - dopo i primi due giorni dei Mul ...